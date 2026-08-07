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با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور روند احداث طرحهای راه سازی شهرستان کبودراهنگ بازدید و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اولین بازدید از طرح احداث جاده چهاربانده خلعت آباد در کبودراهنگ بطول حدود ۱۵ کیلومتر بود.
در این بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بهرهبرداری قطعه اول جاده خلعت آباد کبودراهنگ خبر داد و گفت: قطعه اول این جاده از محور اصلی همدان تهران تا روستای خلعت آباد تا اواخر مهرماه سالجاری زیر ترافیک خواهد رفت و مقدار باقی مانده با رفع اشکالات و جابجای تیرهای برق و تابلو اعلائم بزودی انجام خواهد شد.
فتحالله توسلی نماینده مردم شهرستانهای بهارو کبودراهنگ در مجلس هم گفت: جاده خلعت آباد کبودراهنگ یکی از محورهای پرتردد و حادثه خیز شهرستان است که اصلاح کمپهای ورودی باید در دستور کار قرار گیرد.
سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ نیز خواستار رفع مشکل آبهای سطحی جاده در داخل روستای خلعت آباد شد.
طرح بعدی احداث قطعه اول چهار بانده جاده گردشگری کبودراهنگ -سوباشی بطول ۴ کیلومتر بود
هوشنگ بازوند گفت: این جاده گردشگری بطول ۴۵ کیلومتر است که در مرحله اول بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و اکنون قطعه اول حدود ۴ کیلومتر در حال احداث است و قطعههای بعد نیز در طول سالهای آینده انجام می شود.
شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی است.