مدیر ادبیات و تاریخ اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه از توزیع یک هزار جلد کتاب بین زائران حسینی در نمایشگاه‌های کتاب در مسیر زائران اربعین در یادمان مرصاد و مرز‌های سومار و خسروی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا باقری اظهار کرد: هم‌زمان با اربعین حسینی، نمایشگاه‌های کتاب با محوریت فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در یادمان مرصاد و پایانه‌های مرزی سومار و خسروی برپا شد؛ این نمایشگاه‌ها به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد.

مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: بیش از یک هزار جلد از کتاب‌های تولیدی این اداره‌کل در قالب نمایشگاه‌های کتاب، میان زائران عتبات عالیات در نقاط مختلف مرزی استان توزیع شد تا گامی مؤثر در معرفی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به اقشار مختلف جامعه برداشته شود.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از آثار منتشرشده این اداره‌کل نیز در اختیار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه قرار گرفته تا از طریق موکب‌های مستقر در سطح شهر در میان زائران و علاقه‌مندان توزیع شود.

باقری با اشاره به فعالیت‌های انتشارات مرصاد اظهار داشت: انتشارات مرصاد وابسته به اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه هر سال بیش از ۶۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت منتشر می‌کند.

این آثار در موضوعاتی همچون ادبیات پایداری، زندگی‌نامه شهدا، خاطرات رزمندگان، نمایشنامه، فیلم‌نامه، شعر و داستان به چاپ می‌رسند و نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده ایفا می‌کنند.