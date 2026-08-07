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مدیرکل گمرک استان سمنان: امسال ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۰ میلیون دلار از سوی ۲۱۶ واحد تولیدی به ۲۷ کشور جهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی حاجیاننژاد گفت: صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۸ درصد و از نظر ارزشی ۳۶ درصد افزایش داشته که بیانگر توسعه بازارهای صادراتی و افزایش توان تولیدکنندگان استان است.
مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به واردات مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید اظهار کرد: در چهار ماهه امسال ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون دلار وارد استان شده که در تأمین نیاز واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت صنایع نقش مؤثری داشته است.
مدیرکل گمرکات استان سمنان با بیان اینکه تراز تجاری استان ۷۰ درصد مثبت است، گفت: تسهیل ترخیص کالا، بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و رفع موانع گمرکی، از مهمترین برنامههای این مجموعه برای حمایت از تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد استان است.