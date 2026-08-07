هشدار هواشناسی در استان مرکزی؛ احتمال خیزش و انتقال گردوخاک
اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۶، نسبت به افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان تا فردا شنبه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز جمعه ۱۶ مرداد، با تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان مرکزی، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین شکلگیری گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد.
این پدیده در برخی ساعات، بهویژه بعدازظهر و اوایل شب، شدت بیشتری خواهد داشت و میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق شود.
همچنین به دلیل وجود رطوبت در لایههای میانی جو، آسمان استان تا فردا شنبه، کمی تا قسمتی ابری پیشبینی شده و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر دور از انتظار نیست.
بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع رگبارهای خفیف و بسیار پراکنده نیز در برخی مناطق جنوبغرب استان، بهویژه ارتفاعات این ناحیه، وجود دارد.
هشدار سطح زرد شماره ۲۶ اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات احتمالی ناشی از کاهش کیفیت هوا تا فردا اعتبار دارد.