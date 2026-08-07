پخش زنده
امروز: -
۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۸۵ قطعه جوجه گوشتی در واحدهای مرغداری بابل امسال تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رحیم شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، با اشاره به ظرفیتهای تولیدی گفت در سال جاری، در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۸۵ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری فعال شهرستان بابل انجام شده است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی این میزان جوجهریزی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار، افزود: با توجه به ظرفیتهای مناسب واحدهای مرغداری در شهرستان، برای استمرار تولید و تنظیم بازار در طول سال برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اهمیت صنعت طیور در سبد پروتئینی خانوارها، گفت: بابل با برخورداری از واحدهای فعال مرغداری، سهم بسزایی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار استان مازندران دارد و این روند در تمامی دورههای پرورش، با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و فنی دنبال میشود.
شهیدیپور در پایان بر تداوم نظارتهای تخصصی تأکید کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت مستمر بر روند جوجهریزی، تولید و رعایت اصول بهداشتی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی نظارت دارند که این امر با هدف افزایش بهرهوری و تأمین پایدار گوشت مرغ صورت میگیرد. استمرار این روند تولید میتواند نقش مؤثری در حفظ تعادل بازار، ارتقای امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش ایفا کند.