حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت: خودم و همه نمازگراران گرامی را به تقوای الهی توصیه میکنم. خداوند متعال در آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَ یَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» سه فرمان صادر فرموده است: نخست، امر به عدالت، سپس امر به احسان و در ادامه، دستور به رسیدگی و نیکی به خویشاوندان. مجموعه این سه دستور، تقوای تمام‌عیار را شکل می‌دهد. در مقابل، خداوند متعال از سه امر نیز نهی فرموده است؛ فحشا، منکر و بغی. فحشا شامل همه انواع رفتار‌های زشت و ناپسند، به‌ویژه اموری است که روابط سالم، پاک و عفیفانه انسانی را برهم می‌زند. «منکر» نیز همه زشتی‌هایی است که عقل و فطرت انسانی آن را ناپسند می‌شمارند. خداوند متعال این اعمال را نمی‌پسندد و انسان‌ها را از آن برحذر داشته است.

وی افزود: «بغی» نیز به معنای تجاوز به حقوق دیگران، ظلم و ستم است و خداوند متعال در پایان این آیه می‌فرماید: «یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»؛ یعنی شما را اندرز می‌دهد تا متذکر شوید و راه درست را در پیش بگیرید.

خطیب جمعه تهران سپس اظهار داشت: در دهه پایانی ماه صفر قرار داریم و حماسه عظیم اربعین حسینی را پشت سر گذاشته‌ایم. آنچه بیش از هر چیز در این حماسه بزرگ جلوه می‌کند، فصل دوم کتاب قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است که با حماسه حضرت زینب کبری (س) رقم خورد؛ حماسه‌ای که پیام عاشورا را زنده نگه داشت و نهضت حسینی (ع) را به تاریخ رساند. هم در ساختن فصل نخست شریک امام حسین (ع) است و هم در ساخت فصل دوم شریک امام سجاد (ع) است. اراده الهی بر این بود که نقش بانوی تراز اسلام در این حماسه استثنایی تاریخ با حضرت زینب (س) تعریف شود. اگر سخن از قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، پاسداشت فضیلت ها، مبارزه با طاغوت است این حضرت زینب (س) است که میدان دار بوده تا به بشریت اعلام کند که حجت برای آنان با داشتن الگویی همچون حضرت زینب (س) تمام است.

وی در ادامه با اشاره به تعبیر امام شهید از حضرت زینب (س) افزود: حضرت زینب شور و عاطفه زنانه را با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مومن و زبان صریح یک مجاهد فی سبیل الله همراه کرد. عظمت زنانه یعنی این. انقلاب اسلامی محصول مکتب امام‌حسین (ع) است. اربعین یعنی بازگشت. بازگشت دوباره به مکتب حسین (ع) و بازخوانی این‌حماسه بزرگ و الهام گرفتن دوباره از حضرت زینب (س) است. عظمت شخصیتی یک زن، ظرفیت بی نظیری که خداوند در وجود یک بانو قرار داده، در پرتو وقار، عفت، حیا با حفظ حریم‌ها است. این الگوی ماندگار است. مسئله زیست عفیفانه، عفت و حیا مسئله عادی نیست. این موضوع هم اهمیت ذاتی داشته و مورد عنایت خاص خداوند و اولیای الهی است. هم نوع طراحی و شبیخون دشمن و تهاجم فرهنگی از یک طرف و غفلت‌ها و کم کاری‌ها از طرف دیگر ماجرا خیلی جدی می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اظهار کرد: سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲ روزه موضوع زیست عفیفانه را در نماز جمعه آغاز کردیم. کلید واژه زیست عفیفانه منشا فهرستی از اقدامات در بخش‌های مختلف قرار گرفت. تا به ماجرای کودتای کذایی و بعد جنگ تحمیلی سوم خوردیم و بحث جا ماند. اِن شاالله این بحث را ادامه خواهیم داد. امروز جریان شیاطین و طاغوت برای ترویج بی حیایی صف آرایی کرده‌اند. زیست عفیفانه وظیفه قطعی و حتمی آحاد مؤمنان است. از جمله مسئولیت بزرگی برای دولت و حاکمیت اسلامی است. زیست عفیفانه فقط یک تکلیف نیست بلکه حق آحاد جامعه است که سلامت اجتماعی و فکری آنان در گرو زیست عفیفانه است. بی حیایی و هرزگی ریشه فضیلت‌ها را در جامعه می‌سوزاند. نقش زیست عفیفانه در پیشرفت فکری، اجتماعی، اقتصادی آن هم برای تمدن نوین اسلامی یک نقش برجسته است. دشمن برای اینکه می‌خواهد جلوی پیشرفت امت اسلامی را بگیرد ترویج بی حیایی و بی عفتی را دستورکار جبهه خود قرار داده است. از طرف دیگر زیست عفیفانه نقش مؤثری در تحکیم نهاد خانواده دارد.

وی افزود: امروز یک خطر بزرگ فرهنگ عمومی ما را تهدید می‌کند. هم در زیست فردی و هم در زیست اجتماعی تحرکات سازمان یافته را ملاحظه می‌کنیم. متاسفانه ترویج برهنگی و رفتار‌های سخیف را ملاحظه می‌کنیم. با سوءاستفاده برخی‌ها از موقعیت جنگ این واقعه جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است. این مسئله فقط نگرانی بانوان محجبه ما نیست، خیلی از مراجعات به ما از افرادی است که شاید رعایت حجاب آنچنانی ندارند، اما از صحنه‌هایی که می‌بینند نگران هستند. خبر‌هایی که نشان می‌دهند کسانی پول و دلار می‌گیرند تا با وضعیت ناهنجار در جامعه حضور پیدا کرده و با سرمایه ارزشمند جامعه ما مبارزه کنند. بافت جامعه ما بافت حیا و عفت و خانواده داری است. باید با این مسئله مواجهه درستی انجام شود. نباید با این موضوع مواجهه احساسی داشته باشیم. مواجهه احساسی خیلی اوقات کار را سخت کرده و دو قطبی ایجاد می‌کند. باید مواجهه منطقی و عاقلانه با استفاده از همه ظرفیت‌ها با یک برنامه مناسب داشته باشیم. جامعه ما باید به مصاف این چالش برود.

امام جمعه موقت تهران گفت: امام شهید ما بشارت دادند که این مسئله بی حیایی‌ها حل می‌شود. کار بر عهده همه بخش‌ها است. اِن شاالله خداوند متعال این توفیق را به ما می‌دهد و این مسئله حل می‌شود.

وی در خطبه دوم نماز ضمن دعوت به رعایت تقوا اظهار داشت: خداوند متعال را به خاطر اربعین و این حماسه بزرگ شاکر هستیم. به خاطر این رزمایش با عظمت، پرمفهوم، تاریخ ساز و انسان ساز که به نام امام حسین (ع) انجام شد، به درگاه الهی شکر می‌کنیم. جلوه ویژه امسال این مراسم پرچم یالثارات بود که برافراشته شده بود. از همه ملت عزیز عراق و همه کسانی که در مراسم اربعین عاشقانه و کریمانه از مهمانان امام حسین (ع) این‌گونه پذیرایی کردند تشکر می‌کنیم. فردا نیز روز خبرنگار است و یاد خبرنگاران شهید را گرامی می‌داریم. از همه خبرنگارانی که در تصویر کشیدن جلوه‌های ویژه نظام، از تشییع رهبری تا تجمعات شبانه این‌گونه در صحنه بوده، روایت کرده و واقعیت‌های زندگی مردم را انعکاس می‌دهند تشکر می‌کنیم. همچنین فرا رسیدن روز شهیدان مدافع حرم در روز ۱۸ مرداد ماه، به ویژه یاد شهید حججی را گرامی می‌داریم.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری تصریح کرد: شاهد حرکت میلیونی مردم در مراسم جاماندگان اربعین در تهران بودیم. این جلوه وحدت ملی است. دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده است. البته ادبیات باخت را هم بلد نیست. فهرست جنایت‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی خیلی طولانی است. خسارت‌های مادی و معنوی این جنگ تحمیلی قابل جبران نیست. تا ملت رشید ایران زانو زدن شما را در برابر نگاه‌های جهانی نبیند دست از سر شما بر نمی‌دارد.

وی با اشاره به مولفه‌های قدرت ملی و ایستادگی در برابر دشمن افزود: تنگه هرمز هست. تقویت همه جانبه نیرو‌های مسلح هست. ضربه‌های سخت و ویرانگر هست. تنگه باب المندب هست. تقویت دیپلماسی همسایگی هست. تقویت همه جانبه وحدت ملی هست. جهاد صرفه جویی هست. اقتصاد مقاومتی هست. صیانت از خیابان هست. این ایستادگی مستمر و صیانت از محاسبات مسئولان پابرجا هست. حفظ و تقویت عنصر معنویت هست؛ می‌ایستیم تا انتقام خون مطهر امام شهید خود را از دشمن غدار بگیریم. ان شاءالله غافلگیر هم نخواهیم شد.