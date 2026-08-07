پخش زنده
امروز: -
زمان نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ فردا شنبه ۱۷ مرداد آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زمان نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ که مقرر بود ۱۰ مردادماه آغاز شود به دلایل فنی به تعویق افتاد و ثبتنام آزمون مذکور فردا شنبه ۱۷ مردادماه آغاز خواهد شد.
بر این اساس، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی باید منتظر بمانند تا پس از آغاز فرآیند ثبتنام و با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و آگاهی از شرایط و ضوابط شرکت در آزمون اقدام کنند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، مراحل نامنویسی خود را در مهلت تعیینشده به پایان برسانند.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۵ و در نوبتهای صبح و عصر روز جمعه ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.