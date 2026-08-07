به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای تحقق اهداف کلان و توسعه زیست‌بوم نوآوری، "کمیته راهبری پارک علم و فناوری" دانشگاه علوم و فنون مازندران با حکم دکتر سیدخلاق میرنیا؛ رییس دانشگاه تشکیل شد.



با مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران درباره راه‌اندازی و اجرایی‌سازی پارک علم و فناوری دانشگاه با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی دست‌آورد‌های پژوهشی، کمیته راهبری پارک علم و فناوری" دانشگاه راه اندازی شد.



بر این اساس، بر بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجارب دانشگاه و استادان در راستای تحقق اهدافی مانند تدوین نقشه راه، طراحی ساختار سازمانی، شناسایی ظرفیت‌های دانشگاهی و منطقه‌ای، تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر نهاد‌های مرتبط، و هم‌چنین ارائه راهکار‌های اصلاحی پیشرفت امور تاکید شده است.