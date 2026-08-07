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مستند «ابرسازههای باستانی» با هدف کشف رازهای سربهمهر بناهای عظیم و تاریخی جهان و واکاوی معماهای بیپاسخِ تمدنهای کهن، امروز روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «ابرسازههای باستانی» به بررسی یادمانهایی میپردازد که با وجود پژوهشها و بررسیهای گسترده علمی و باستانشناسی ، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارند و بسیاری از اسرار ساخت و فلسفه وجودی آنها فاش نشده است.
این مجموعه مستند که از پرمطالعهترین آثار در حوزه تاریخِ تمدنهای کهن به شمار میرود، تلاش میکند با رویکردی تحلیلی و تصویری، زوایای پنهان این سازههای شگفتانگیز را پیش روی مخاطبان قرار دهد و به پرسشهای بیپاسخِ پژوهشگران درباره تکنیکهای مهندسی و اهداف ساخت این سازهها پاسخ دهد.
مستند «ابرسازههای باستانی» امروز ساعت ۱۶ پخش میشود و بازپخش آن نیز روز بعد، ساعت ۱۱ برای علاقهمندان به مستندهای تاریخی به روی آنتن خواهد رفت.