مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: پسروی چند سال اخیر دریای خزر مساحت زمین‌های ساحلی را افزایش داده است اما این زمین‌ها قابل واگذاری نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی باقری جامخانه با بیان اینکه پسروی چند سال اخیر آب دریای خزر، سبب افزایش ۱۰۰۰ هکتاری زمین شده است، گفت: این زمین‌ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند.

او افزود: نقشه برداری این اراضی انجام شده و در مرحله صدور سند به نفع دولت است.



مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با بیان اینکه وضعیت دریای خزر در این سال‌ها نشانگر نوسان در میزان سطح آب است و احتمال پیشروی مجدد آب نیز وجود دارد، ادامه داد: پسروی آب دریای خزر هرچه قدر بیشتر باشد طبیعتا به حریم ساحل افزوده می‌شود، اما این حریم قابل واگذاری به افراد حتی برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری نیست.

باقری جامخانه گفت: زمزمه‌هایی در فضای مجازی مبنی بر واگذاری یا فروش این اراضی مطرح و سبب نگرانی‌های دوستداران محیط زیست شده است که به هیچ وجه صحیح نیست و این زمین‌ها در موارد بسیار خاص و تنها با مصوبه هیات دولت قابل اجاره یا واگذاری است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در خصوص اجرای طرح جاده ساحلی در استان گفت: اجرای این طرح در چارچوب قانون و در مرحله مطالعات اولیه است.

باقری افزود: اجرای این طرح علاوه بر تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی و جلوگیری از دست اندازی به این اراضی سبب کاهش ترافیک در شهر‌های ساحلی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری با قدردانی از دستگاه قضایی استان گفت: پارسال حدود ۲۴۵۰ هکتار از عرصه‌های ملی و ساحلی استان از دست فرصت صلبان و سودجویان خلع ید و به بیت المال بازگردانده شد.