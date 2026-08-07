شرکت متا به دلیل آسیب رساندن به سلامت کودکان محکوم به پرداخت نیم میلیارد دلار به یک صندوق سلامت روان نوجوانان شد.

محکومیت متا به پرداخت نیم میلیارد دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان

محکومیت متا به پرداخت نیم میلیارد دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، پس از آنکه دادگاه ایالتی نیومکزیکو تشخیص داد شرکت متا به دلیل آسیب رساندن به سلامت کودکان مقصر است، دستور داد مبلغ ۵۶۷ میلیون دلار به یک صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کند و نحوه عملکرد پلتفرم‌های خود را برای کاربران جوان تغییر دهد.

قاضی این پرونده حکم داد که این شرکت در نیومکزیکو مزاحمت عمومی ایجاد کرده است، این قاضی، رأی دادستان کل که شرکت متا را به طراحی محصولاتی برای معتاد کردن کاربران جوان و عدم محافظت از کودکان در رسانه‌های اجتماعی متهم کرده بود را تأیید کرد.

قاضی همچنین به متا دستور داد تا حساب‌های کاربران زیر ۱۳ سال را به همراه تمام اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده از آن حساب‌ها حذف کند. حساب‌های نوجوانان در نیومکزیکو نیز باید به طور پیش‌فرض روی حالت خصوصی تنظیم شوند.

علاوه بر این، این شرکت باید اعلان‌های فوری را برای کاربران زیر ۱۸ سال از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر در روز‌های هفته در طول سال تحصیلی و از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح در سایر روز‌ها غیرفعال کند.

این حکم پنج ماه پس از آن صادر می‌شود که هیئت منصفه نیومکزیکو در مرحله اولیه این پرونده، پس از تشخیص «نقض قانون حمایت از مصرف‌کننده توسط متا با ارائه اطلاعات نادرست در مورد ایمنی فیس‌بوک و اینستاگرام برای کاربران جوان»، این شرکت را به پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار محکوم کرد.

این پرونده در بحبوحه موج فزاینده‌ای از دعاوی که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به آسیب رساندن به کاربران جوان متهم می‌کرد، از نزدیک در حال پیگیری بود. در حالی که بسیاری از دعاوی توسط کودکان و خانواده‌ها به دلیل آسیب‌های ادعایی به افراد مطرح شده است، ایالت‌ها، شهرداری‌ها و مناطق آموزشی نیز دعاوی را با هدف ایجاد تغییرات گسترده در این صنعت دنبال کرده‌اند.