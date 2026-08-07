به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در نشست شورای اداری ماسال با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرای طرح‌های اولویت‌دار، بر همکاری بیش از پیش اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف و واگذاری هرچه سریع‌تر اراضی مشمول ماده ۴ تأکید و در این خصوص دستور ویژه صادر کرد.

وی تأمین زمین را نخستین گام در اجرای موفق طرح‌های نهضت ملی مسکن دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، فرآیند شناسایی، تأمین و واگذاری اراضی را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا زمینه اجرای پروژه‌های مسکن و پاسخگویی به مطالبات مردم فراهم شود.

استاندار همچنین با اشاره به مطالبات مردم شهرستان ماسال در حوزه راه، گفت: بهسازی محور‌های ماسال- طاهرگوراب و ماسال-گیلوان در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های مسئول موظفند با تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرایی، اقدامات لازم را برای بهبود این مسیر‌های ارتباطی انجام دهند.

پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، تسریع در اجرای طرح‌های حوزه آب، برق و گاز، رفع موانع توسعه زیرساخت‌های گردشگری، احیای شهرک گلخانه‌ای شاندرمن، پیگیری مشکلات حوزه منابع طبیعی و راه و شهرسازی و تسریع در فرآیند‌های اداری مرتبط با طرح‌های عمرانی شهرستان ماسال از مهم‌ترین مصوبات این نشست بود.

استاندار گیلان دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد؛ روند اجرای این مصوبات را به‌صورت مستمر رصد کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را به استانداری ارائه کنند.

در ادامه این نشست سعید قسمت‌پور، فرماندار ماسال، با اشاره به مطالبات مردم این شهرستان در حوزه‌های تأمین برق و آب پایدار روستا‌های محروم و تکمیل و بهسازی طرح‌های حوزه راه، خواستار همکاری ویژه دستگاه‌های متولی برای رفع این مشکلات و افزایش رضایتمندی شهروندان شد.

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با با بیان اینکه شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و مرزی برخوردارند بر لزوم توزیع عادلانه امکانات در استان تاکید کرد وگفت: انتظار مردم این منطقه، توجه ویژه به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه راه‌های ارتباطی، ارتقای زیرساخت‌های آب، برق و گاز و حمایت از تولید و اشتغال است.

یاسر اسلام دوست، افزود: همدلی و هماهنگی میان دولت، مجلس و مدیران اجرایی، مهم‌ترین عامل شتاب‌بخشی به روند توسعه غرب گیلان است.