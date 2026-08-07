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بیش از ۲۰ میلیون سفر بیناستانی امسال در محورهای مازندران ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران از ثبت بیش از ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی استان در امسال خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده تداوم جریان سفر و نقش راهبردی محورهای مازندران در جابهجایی مسافران و کالا در کشور است.
محسن محمدنژاد با اشاره به دادههای ثبتشده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار افزود: بر اساس اطلاعات استخراجشده از ۱۱۸ سامانه ترددشمار نصبشده در محورهای ارتباطی استان، تردد بین استانی در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود یک درصد کاهش داشته است.
وی گفت: تردد در محورهای ارتباطی استان با استانهای مجاور، تیر ماه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تردد رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سامانههای تردد شماری بیش از ۵۳ درصد کل ترددها بین استان مازندران و استانهای مجاور مربوط به محورهای مواصلاتی با استانهای البرز و تهران یعنی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بوده است
محمدنژاد افزود: مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، جاذبههای گردشگری و اتصال به کریدورهای مهم شمال کشور، همواره یکی از پرترددترین استانهای کشور محسوب میشود و رصد مستمر حجم ترددها، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای را فراهم میکند.