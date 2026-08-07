به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر اداره برق فریمان گفت: حدود ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز جمعه یک گربه بازیگوش با عبور از روی یکی از ترانسفورماتور‌های شهری، باعث ایجاد اتصالی شدید و قطع جریان برق در مناطقی از شهر فریمان شد.

حجت پارسادوست افزود: این حادثه که به دلیل اتصالی همراه با ایجاد انفجار و تخریب یکی از تجهیزات حفاظتی شبکه برق بود، باعث شنیده شدن صدای مهیب در این شهر شد.

وی گفت: با حضور به موقع تکنسین‌های اتفاقات برق در محل حادثه، عملیات ترمیم تجهیزات آسیب دیده انجام و قطعی برق در شهر فریمان پس از ساعتی رفع شد.