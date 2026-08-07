طرح نهضت ملی مسکن شهری یاس هفت مهاباد با اجرای عملیات ساختمانی در ۱۴ بلوک، پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته و برای تکمیل به‌موقع در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روند اجرای طرح ۱۰۲ واحدی نهضت ملی مسکن مهاباد با پیشرفت فیزیکی ۷۷ تا ۸۶ درصدی در دو بلوک، وارد مراحل پایانی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی در بازدید از این طرح در شهرک نیاوران مهاباد (مسکن شهری یاس هفت)، بر تسریع روند ساخت و تکمیل واحد‌ها تأکید کرد.

این طرح در زمینی به مساحت نزدیک به ۲۰ هزار مترمربع در حال اجراست و شامل ۱۱ بلوک سه‌واحدی و ۳ بلوک دو و یک واحدی است.

بر اساس اعلام بنیاد مسکن آذربایجان غربی، عملیات اجرایی بلوک نخست طرح ۷۷ درصد و بلوک دوم ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روند اجرای آن مطابق برنامه ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی همچنین بر رعایت استاندارد‌های فنی و کیفی، تسریع در روند ساخت و تکمیل به‌موقع طرح برای تأمین مسکن متقاضیان تأکید کرد.