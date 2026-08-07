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مهسا فولادیان با هنر خراطی، چوب را به آثاری ماندگار و چشمنواز تبدیل کرده و در مسیر کارآفرینی گام برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهسا فولادیان، نخستین بانوی خراط شهرستان دامغان، با راهاندازی کارگاهی کوچک در زیرزمین منزل خود، هنر خراطی را به فرصتی برای خلق آثار چوبی و اشتغال تبدیل کرده است.
این هنرمند جوان با بهرهگیری از دستگاههای خراطی، ابزارهای تخصصی و الگوهای متنوع، چوب خام را به ظروف و محصولات تزئینی تبدیل میکند؛ آثاری که تلفیقی از هنر، خلاقیت و حس طبیعت هستند.