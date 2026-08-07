برنامه «ایران ما» رادیو ایران ، روز ۱۷ مرداد ماه ، ساعت ۱۲:۴۰، به مناسبت روز جهاد دانشگاهی به معرفی اقدامات، دستاورد‌ها و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این قسمت از برنامه «ایران ما» دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، به عنوان مهمان برنامه حضور دارد و درباره مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در جهاد دانشگاهی، برنامه‌های در دست اقدام، میزان تحقق اهداف این نهاد و برنامه‌های آتی آن گفت‌و‌گو خواهد کرد.

همچنین در ادامه، موضوع حمایت‌های جهاد دانشگاهی از نخبگان در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و فناورانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «ایران ما» با تهیه‌کنندگی معصومه اسمعیل‌نژاد، اجرای کارشناسی دکتر محسن احمدی‌فرد، هماهنگی فرزاد محمدی و آیتم‌سازی آقای یوسفی و نگار قربانی، روز ۱۷ مرداد ماه از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۳۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.