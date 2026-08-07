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در کاوشهای باستانشناسی باغشاه بهشهر، لایههایی از عصر آهن تا دوره صفویه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از پیگیری روند کاوشهای باستانشناسی باغشاه بهشهر و بررسی نتایج بهدستآمده از گمانهزنیهای باستانشناسی در این مجموعه تاریخی خبر داد.
حسین ایزدی با اشاره به پیشینه تاریخی باغشاه بهشهر گفت: با توجه به مطالعات و شناخت پیشین از این مجموعه، در ابتدا تصور میشد تمرکز اصلی کاوشها بر دوره صفویه و پس از آن دورههای قاجار، افشاریه و پهلوی اول باشد، اما یافتههای جدید، چشمانداز تازهای از پیشینه تاریخی این محوطه ارائه کرده است.
او افزود: در جریان گمانهزنیهای باستانشناسی، شواهدی از لایههای مربوط به عصر آهن، با قدمتی حدود هزار و ۵۰۰ سال پیش از شکلگیری مجموعه باغشاه در دوره صفویه، شناسایی شده است که اهمیت و ارزش تاریخی این محوطه را بیش از پیش نشان میدهد.
ایزدی با اشاره به همجواری باغشاه با محوطه تاریخی گوهرتپه افزود: یافتههای بهدستآمده و سفالهای کشفشده، ارتباط و پیوستگی تاریخی این محدوده را با دیگر محوطههای باستانی منطقه تقویت میکند و میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره سیر استقرار و تحولات تاریخی منطقه بهشهر در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران گفت: پس از شواهد مربوط به دورههای پیشین، مجموعه باغشاه در دوره صفویه شکل گرفته و بخشی از ساختار باغسازی و معماری دوره صفوی در این محدوده قابل شناسایی است و یکی از هفت باغ و کاخ تاریخی مرتبط با مجموعه تاریخی بهشهر در دوره صفویه به شمار میرود.
او ادامه داد: نتایج کاوشهای باستانشناسی باغشاه میتواند در شناخت دقیقتر ساختار تاریخی این مجموعه و برنامهریزی برای حفاظت، مرمت و معرفی شایسته آن نقش مهمی داشته باشد.