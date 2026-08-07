رمزگشایی از ۲۰ فقره سرقت دوچرخه در اراک
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارق دوچرخه و کشف ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ «محسن رضایی» سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه در این شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ قائم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی و همچنین تحلیل و مقایسه شیوههای سرقت، موفق به شناسایی سارق شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک ادامه داد: پس از شناسایی متهم، مأموران با انجام اقدامات نامحسوس، وی را در یک عملیات غافلگیرانه هنگام فروش یک دستگاه دوچرخه مسروقه دستگیر کردند.
سرهنگ رضایی بیان کرد: متهم در بازجوییهای پلیسی به ۲۰ فقره سرقت دوچرخه اعتراف کرد و مأموران نیز در ادامه تحقیقات، موفق به کشف تمامی اموال مسروقه شدند.
وی گفت: اموال مکشوفه پس از شناسایی مالباختگان به آنان تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید کالا از سایتها و پایگاههای اینترنتی، به قیمتهای غیرمتعارف و پایینتر از نرخ معمول بازار توجه داشته باشند و ضمن مطالبه مدارک هویتی فروشنده، با دقت و هوشیاری بیشتری اقدام به خرید کنند.