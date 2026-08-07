نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با صدور پیامی، فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و رسانه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت فراررسیدن روز خبرنگار به این شرح است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ)

«ن، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

هفدهم مردادماه، سالروز پاسداشت مقام رفیع خبرنگار، سالروز شهادت شهید سرافراز محمود صارمی، نخستین شهید خبرنگار لرستانی است، که در راه رسالتِ روشنگری، حق طلبی و حقیقت گویی جان پاک خویش را فدا نمود.

خبرنگاران، این چشمان بینای حقیقت، پاسداران آگاهی و پرچمداران صداقت، پیشگامان روشنگری، جان سپردگان راه آگاهی، دیده بانان بیدار، رسالت مقدس خویش را با شرافتمندانه‌ترین شیوه‌ها به دوش کشیده‌اند، و با دلسوزی و تعهد و خستگی ناپذیری، هنر، اخلاص و ایمان را در هم آمیختند، و گاه تا پای جان در صحنه‌های دشوار حضور یافته‌اند.

از شب‌های پرالتهاب بحران تا روز‌های پرنشاط و آرامش، از اوج شادی‌های جمعی تا عمق غم‌های مشترک، در همه‌ی لحظاتِ سخت و آسان، در همه‌ی مراحلِ چالش‌برانگیزِ این دیار، شما ثابت قدم و استوار، به رسالت خطیر خود وفادار مانده‌اید، و با پوشش اخبار امیدبخش آینه‌ای از واقعیت‌های زیبای این سرزمین که نقشی اساسی در انسجام اجتماعی، تقویت روحیه‌ی جمعی و ترسیم افق‌های روشنِ پیشِ رو داشته است را به تصویر کشیده‌اید.

قطعاً فعالیت‌های تمامی اصحاب رسانه، نگارش حقایق و انتقال اخبار و ارزش‌های جامعه، با درایت و هوشمندی، بیان نقص‌ها و مشکلات بر اساس عدالت، انعکاس خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت حداکثری مردم بصیر در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی را در پی خواهد داشت، و با نصب العین قرار دادن راه و روش و سیره امام شهید امت اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای «قدس سره الشریف» و پیروی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «حفظه الله» مسیر روشنی را برای خود رقم خواهد زد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای «قدس سره الشریف» که رهنمود‌های ایشان همواره چراغ راه خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده، و نیز شهدای والا مقام، شهدای خبرنگار، و شهدای عرصه رسانه در جنگ تحمیلی اخیر، و به ویژه شهید محمود صارمی، از دیار شهید پرور شهرستان بروجرد، که عاشقانه با نثار جان خویش به کار و حرفه وزین خبرنگاری ارزشی والا بخشیدند، این روز را به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه، اهل قلم و خانواده بزرگ مطبوعات و فعالان عرصه اطلاع رسانی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای آنان موفقیت و سربلندی را درخواست می‌نمایم.

«سید احمدرضا شاهرخی»

(۱۶ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۲۳ صفر ۱۴۴۸)