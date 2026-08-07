به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، برادران افتخاری مالکان باشگاه شناورسازی پی‌پشت قشم، امتیاز این تیم را به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار کردند تا با این اقدام، امتیاز لیگ یک فوتبال کشور از جزیره قشم خارج نشود و این تیم همچنان نماینده هرمزگان باقی بماند.

تیم فوتبال منطقه آزاد قشم نخستین دیدار خود در فصل جدید مقابل تیم پارس جنوبی جم برگزار می‌کند.

نماینده هرمزگان سال گذشته با هدایت فرشاد پیوس در جایگاه چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت.

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