روند الحاق یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با هدف توسعه ظرفیت‌های صنعتی، لجستیکی و سرمایه‌گذاری این منطقه در نشست مسئولان استانی و ملی بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در ادامه پیگیری‌های اقتصادی خود در تهران، به همراه علیرضا ماندی مشاور استاندار و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مرتضی داوودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دیدار و درباره توسعه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست آخرین وضعیت واگذاری هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت.

طرح الحاق این اراضی پیش از این به تصویب هیات وزیران رسیده است و تکمیل مراحل قانونی و اجرایی آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

در این نشست بر تسریع در انجام بررسی‌های کارشناسی و صدور مجوز‌های لازم تأکید شد و مقرر گردید کمیته‌های تخصصی استان در کوتاه‌ترین زمان، بررسی‌های فنی و مستندات مورد نیاز را تکمیل و برای تصمیم‌گیری نهایی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال کنند.

الحاق این اراضی می‌تواند ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را برای استقرار صنایع جدید و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش داده و زمینه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل قرار گرفتن در مسیر‌های مهم ارتباطی کشور، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و برخورداری از گمرک اختصاصی، یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان قم به شمار می‌رود.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ واحد صنعتی و تجاری در این منطقه فعالیت دارند و توسعه زنجیره ارزش تولید و صادرات از برنامه‌های مهم در حال پیگیری در سلفچگان است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید و این منطقه طی سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های مهم صنعتی و لجستیکی استان تبدیل شده است.