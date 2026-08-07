استاندار اردبیل با تشریح ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جمهوری آذربایجان را به بهره‌مندی از مرز مشترک جهت سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های تجاری با ایران توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در دومین روز سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان و در دیدار با طاهر گوزل، سرمایه‌گذار و تولیدکننده ایرانی‌الاصل در این کشور، اظهار کرد: رویکرد دولت چهاردهم نسبت به گسترش همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران و تجار جمهوری آذربایجان را مثبت و راهبردی اعلام کرد.

وی افزود: مأموریت اصلی ما همکاری و تحقق مراودات اقتصادی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و تولیدی به سطح مناسب برسد.

استاندار اردبیل با اشاره به سیاست کلان دولت چهاردهم در استفاده از تمام مرز‌ها برای تأمین کالا‌های اساسی و توسعه صادرات، افزود: هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند به تأمین نیاز‌های حیاتی همچون روغن‌های گیاهی، برنج، ذرت و کنسانتره کمک کند.

امامی یگانه تصریح کرد: سیاست تهاتر کالا‌ها نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد تا توازن در مبادلات تجاری میان دو کشور برقرار شود.

وی به ظرفیت‌های تولیدی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: استان اردبیل با تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، سهمی قابل توجه در اقتصاد ملی دارد.

استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل با تولید ۲۵ درصد لاستیک کشور و ۳۰ درصد آب معدنی، جایگاه ویژه‌ای در صادرات دارد و نزدیکی جغرافیایی استان به مرکز جمهوری آذربایجان، فرصت مهمی برای توسعه مبادلات تجاری فراهم کرده است.

امامی یگانه همچنین از برنامه ایجاد نمایشگاه دایمی تولیدات ایران در جمهوری آذربایجان و نمایشگاه دایمی تولیدات این کشور همسایه در ایران خبر داد و افزود: این اقدام به افزایش همکاری پایدار و متوازن میان دو کشور می‌انجامد.

وی سرمایه‌گذاران را به حضور در منطقه آزاد اردبیل دعوت کرد و گفت: این منطقه می‌تواند به‌عنوان پایگاه مهمی برای جذب سرمایه و توسعه تجارت در سطح ملی و منطقه‌ای ایفای نقش کند.

استاندار اردبیل با تأکید بر نگاه مثبت دولت چهاردهم به جمهوری آذربایجان، چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی دو کشور را روشن و امیدبخش توصیف کرد و افزود: این رویکرد، زمینه‌ساز تقویت روابط اقتصادی، تأمین نیاز‌های اساسی و تثبیت جایگاه ژئوپولتیک اقتصادی ایران در منطقه خواهد بود.

امامی یگانه گفت: استان اردبیل با داشتن اشتراکات فرهنگی و طولانی‌ترین مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاری تجار این کشور همسایه است.

استاندار اردبیل در دیدار با محمد موسی‌اف رئیس مرکز کارآفرینان (ASK) جمهوری آذربایجان نیز اظهار کرد: ایران به‌دنبال ایجاد فضای مناسب اقتصادی با کشور‌های همسایه به‌ویژه جمهوری آذربایجان بوده و دولت به استانداران ماموریت توسعه مراودات اقتصادی و سیاسی داده است.

مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه تجار دو کشور باید رفت‌وآمد بیشتری برای مذاکرات و سرمایه‌گذاری اقتصادی داشته باشند، افزود: سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ایجاد بازار مشترک منجر می‌شود و این کار سبب رونق و توسعه اقتصادی طرفین خواهد شد.

وی استان اردبیل را بستر مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف برشمرد و تصریح کرد: سالانه حدود چهار میلیون تن محصول استراتژیک در استان تولید می‌شود که بستر مناسبی برای ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی و صادرات محصولات به سایر کشور‌ها است.

در این دیدارها، رئیس مرکز کارآفرینان جمهوری آذربایجان نیز توسعه روابط اقتصادی با ایران را از اهداف کارآفرینان آذربایجانی و استان اردبیل را مقصد ویژه و متفاوت از سایر استان‌ها دانست.

محمد موسی‌اف گفت: حسن همجواری و پیشنه تاریخی ما با استان اردبیل می‌تواند زمینه همکاری و مراودات تجار و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی نیات روسای جمهور دو کشور را برای همکاری، مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آمادگی داریم سطوح ارتباطات خود را با کشور دوست و همسایه (ایران) افزایش دهیم.

مالک هلدینگ آذرسون (Azersun) نیز در پاسخ به اظهارات استاندار اردبیل در خصوص ظرفیت‌های سرمایه گذاری در این استان، آمادگی شرکت‌های تحت مدیریت خود را برای مراودات اقتصادی بیشتر اعلام کرد.

طاهر گوزل افزود: تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز بازار ایران از اهداف هلدینگ آذرسون بوده و این هلدینگ آمادگی دارد همکاری تنگاتنگی با تجار ایران داشته باشد.