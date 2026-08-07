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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با حضور در اراضی مستعدمنطقه قازانقایه و آقلر شهرستان مراوه تپه بر لزوم توسعه پستهکاری و کشت گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: اجرای این برنامهها باید با محوریت فرمانداران، دهیاران و مشارکت مردم دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کیانمهر با اشاره به اینکه به دلیل شرایط نامساعد آبوهوایی، باغهای پسته منطقه در سال زراعی جاری محصولی نداشتهاند، اظهار کرد: این موضوع نباید مانعی برای توسعه این محصول ارزشمند باشد و با برنامهریزی اصولی، آموزش و حمایت فنی میتوان آیندهای روشن برای پستهکاری منطقه رقم زد.
وی افزود: استانداری گلستان آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای، جهاد دانشگاهی و سایر دستگاههای تخصصی، آموزشهای مورد نیاز را برای کشاورزان و بهرهبرداران برگزار کند تا زمینه توسعه علمی و اقتصادی این بخش فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: تغییر الگوی کشت علاوه بر حفظ منابع خاک، کاهش مصرف آب و کودهای شیمیایی، موجب افزایش بهرهوری، ارتقای درآمد روستاییان، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس به روستاها خواهد شد.
کیانمهر همچنین بر ضرورت ساماندهی تولیدکنندگان منطقه تأکید کرد و گفت: ثبت شرکت تعاونی پستهکاران منطقه قازانقایه باید در اولویت قرار گیرد تا با انسجامبخشی به تولیدکنندگان، امکان تأمین نهادهها، آموزش، بازاریابی و فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.