استان آذربایجان شرقی همواره در کانون پیشرفت و تحول در بخشهای مختلف عمرانی و مدیریت هوشمندانه منابع قرار داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در این استان طرح‌های عمرانی نه تنها به معنای تقویت زیرساختها بلکه به معنای گسترش شریان‌های اقتصادی کشور است که با بهره گیری از دانش مهندسی و مدیریت هوشمندانه با سرعت در حال اجرا است.

آذربایجان شرقی این ظرفیت را دارد که علاوه بر تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز استان برای شمال غرب و حتی بخشی از کشور نیز نقش تامین کننده ایفا کند، اما تحقق این هدف نیازمند تکمیل سریع زیرساخت‌های ارتباطی است.