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سازمان هواشناسی، فردا برای برخی ارتفاعات هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی برای فردا با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای ارتفاعات در استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
بر اساس این پیش بینی در این مناطق احتمال رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، تگرگ در نقاط مستعد و گردوخاک وجود دارد.
همچنین در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.
سازمان هواشناسی توصیه کرد هم وطنان در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها،از سفرهای غیر ضروری، از فعالیتهای طبیعتگردی و جابجایی عشایر، خودداری کنند.