به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه نور گفت: شهید یعقوب قنبری، جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، پس از ۴۲ سال تحمل رنج ناشی از مجروحیت جنگ تحمیلی، بر اثر عوارض ناشی از همان جراحات به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به هم‌رزمان شهیدش پیوست.



سرهنگ علی‌اکبر اکبری در آیین وداع با پیکر مطهر شهید یعقوب قنبری افزود: این شهید والامقام از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود که به عنوان سرباز وطن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می‌کرد و در سال ۱۳۶۳ در جریان حمله دشمن بعثی به یکی از پادگان‌های سقز از ناحیه کمر مجروح و دچار قطع نخاع شد و به افتخار جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد.

وی گفت: شهید قنبری بیش از ۴۲ سال با صبر، استقامت و روحیه‌ای مثال‌زدنی، رنج ناشی از مجروحیت جنگ را تحمل کرد و سرانجام بر اثر عوارض همان جراحات دوران دفاع مقدس، به فیض عظیم شهادت رسید و به همرزمان شهیدش پیوست.



سرهنگ اکبری با قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین وداع، از عموم مردم شهرستان نور دعوت کرد تا با حضور در آیین تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند. پیکر مطهر شهید یعقوب قنبری در میان بدرقه مردم قدرشناس امروز در روستای ورازان شهرستان نور تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.