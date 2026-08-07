مدیرکل دفتر دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: با پیگیری‌های قضائی و برگزاری مزایده، منزل شخصی محکومان پرونده رمز ارز کینگ مانی در شهرک غرب تهران، به مرحله تنظیم قراردادِ فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: با پیگیری‌های قضائی و برگزاری مزایده، منزل شخصی محکومان پرونده رمز ارز کینگ مانی در شهرک غرب تهران، به مرحله تنظیم قراردادِ فروش رسید.

این پرونده، نخستین پرونده رمز ارزی قوه قضائیه با بیش از ۵ هزار شاکی است. ۸ متهم پرونده در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با ایجاد رمز ارز جعلی، به حبس‌های طولانی و پرداخت رد مال محکوم شدند.