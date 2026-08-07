معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: مدارسی که بر اساس گزارش‌های کمیته «نماد» در زمره مدارس نیازمند مراقبت یا در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، از اولویت ویژه برخوردارند و به‌کارگیری نیرو‌های توانمند و زبده در این مدارس با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛سید محمدمهدی طه‌حسینی افزود: ساماندهی اصولی و هدفمند مربیان، معاونان پرورشی و مشاوران مدارس، زیربنای ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی است و باید با رویکردی هوشمندانه و با هدف توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تربیتی در مدارس انجام شود.

وی با اشاره به اولویت‌های ابلاغی برای سال تحصیلی پیش‌رو افزود: در فرایند سازماندهی نیروها، مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و مدارسی که بر اساس گزارش‌های کمیته «نماد» در زمره مدارس نیازمند مراقبت یا در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، از اولویت ویژه برخوردارند و به‌کارگیری نیرو‌های توانمند و زبده در این مدارس با جدیت دنبال می‌شود.

طه‌حسینی با تبیین ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه تربیت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای افزایش جذابیت، اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های پرورشی به شمار می‌رود. آشنایی کارشناسان و مسئولان امور تربیتی با این ابزارها، زمینه طراحی برنامه‌های نوآورانه، داده‌محور و متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در ادامه بر نظارت مستمر بر فرایند ساماندهی نیرو‌های پرورشی تأکید کرد و گفت: کارشناسان مناطق باید ضمن رصد دقیق روند سازماندهی، مسائل و چالش‌های موجود را به‌صورت مستند بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های عملیاتی ارائه کنند.

وی همچنین بر تداوم دوره‌های توانمندسازی با محوریت فناوری‌های نوین در طول سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای نیرو‌های پرورشی، فرایندی مستمر است و باید متناسب با تحولات حوزه فناوری، نیاز‌های مدارس و اقتضائات تربیتی دانش‌آموزان دنبال شود.