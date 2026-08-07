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وحدت، اصلیترین محور حرکت رهبر انقلاب، سدی محکم در برابر توطئههای دشمنان ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه این هفته، بر ضرورت حفظ وحدت ملی به عنوان مهمترین عامل پیروزی در برابر دشمنان تأکید کرد و از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات آمریکا سخن گفت.
حجتالاسلام عادلپور، در خطبههای نماز جمعه این هفته که مصادف با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) بود، به موضوعات مهمی از جمله اربعین حسینی، وحدت ملی، سیاست خارجی و مشکلات معیشتی مردم پرداخت.
امام جمعه خرمشهر با تجلیل از دولت و مردم عراق، مراسم اربعین امسال را فرصتی برای ابراز ارادت مردم عراق به مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: مردم عراق امسال با نگاهی متفاوت به ایرانیان به عنوان مدافعان اسلام و عزت امت اسلامی نگاه میکردند و با تمام وجود از زائران استقبال و پذیرایی کردند.
وی با تشکر از موکبداران در عراق و مسیرهای منتهی به خرمشهر، بر لزوم رسانهای شدن خدمات ارائهشده در اربعین تأکید کرد و از صدا و سیما به خاطر پوشش این حماسه عظیم قدردانی کرد.
امام جمعه خرمشهر در ادامه با اشاره به روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی، از تلاشهای خبرنگاران تقدیر کرد و توصیههای امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت اخلاق و تقوا در خبررسانی را مورد تأکید قرار داد.
حجتالاسلام عادلپور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر وحدت به عنوان اصلیترین محور حرکت رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و آنچه میتواند به ما آسیب بزند، دشمن نیست، بلکه نزاع، تفرقه و انشقاق داخلی است.
وی با اشاره به قاعده پرهیز از اختلافات و تمرکز بر اشتراکات، توصیههای مؤکد رهبر معظم انقلاب در برخورد با مسئولان را شامل پرهیز از اختلافات سیاسی، تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز و پرهیز از خدشه بر وحدت در انتقادات برشمرد.
امام جمعه خرمشهر درباره تحولات منطقه با اشاره به عقبنشینیهای مکرر آمریکا در برابر ایران گفت: آمریکا برای نهمین یا دهمین بار پس از تهدید به بمباران زیرساختها عقبنشینی میکند و این قدرت بازدارندگی ایران است که محاسبات جنگ را تغییر میدهد، نه لفاظیهای ترامپ.
وی تخلیه شتابزده تجهیزات نظامی آمریکا از پایگاههای منطقه را نشانه عقبنشینی راهبردی این کشور دانست و تصریح کرد: این وضعیت، وابستگان آمریکا مانند اسرائیل و دولتهای عربی را که بقای خود را به حضور آمریکا گره زدهاند، به شدت هراسان کرده است.
حجتالاسلام عادلپور درباره مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات عبور از تنگه هرمز تأکید کرد: این مذاکرات هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و تا زمانی که جنگ و تهدید علیه ایران وجود داشته باشد، تنگه هرمز بسته خواهد بود و به هیچوجه نباید به قبل از ۹ اسفند بازگردد.
امام جمعه خرمشهر با اشاره به مشکلات معیشتی مردم به ویژه در حوزه مسکن، درباره افزایش سرسامآور اجارهبها هشدار داد و خواستار دخالت دولت برای تعیین سقف اجاره، تعریف بسته حمایتی برای دهکهای پایین و رعایت انصاف از سوی موجران شد.