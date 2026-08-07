امام جمعه آبادان: اربعین حسینی حماسه‌ای بی‌نظیر بود، دشمنان از حقیقت، مقاومت و خبر صادق هراس دارند.

اجتماع میلیونی اربعین نشان‌دهنده وحدت، ایمان و قدرت ملت‌های مسلمان

اجتماع میلیونی اربعین نشان‌دهنده وحدت، ایمان و قدرت ملت‌های مسلمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حماسه بزرگ اربعین حسینی گفت: اربعین یکی از حماسه‌های بی‌نظیر تاریخ است که با عشق و ارادت میلیون‌ها انسان به سیدالشهدا (ع) رقم خورد و از خداوند متعال قبولی زیارت همه کسانی که توفیق حضور در این مسیر نورانی را داشتند و همچنین افرادی که از راه دور به سالار شهیدان سلام کردند، مسئلت داریم.

حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی، با قدردانی از خدمت‌رسانی موکب‌داران در ایام اربعین افزود: در طول این سه هفته، موکب‌داران در نقاط مختلف با حضور خانوادگی و اخلاص پای کار ایستادند و برای خدمت به زائران امام حسین (ع) سنگ تمام گذاشتند.

وی ادامه داد: از همه کسانی که در کنار موکب‌داران حضور داشتند، نیرو‌های امنیتی، خدماتی، اداری، درمانی و همه کسانی که در این عرصه نورانی گام برداشتند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تجلیل از ملت و دولت عراق اظهار داشت: مردم بزرگ، کریم و شریف عراق همانند سال‌های گذشته میزبان زائران امام حسین (ع) بودند و این میزبانی ارزشمند رضایت خداوند متعال را در پی خواهد داشت. برای کشور عراق، سرزمین اهل‌بیت (ع)، آرزوی شکوفایی و سربلندی داریم.

امام جمعه آبادان با اشاره به جایگاه اربعین در جهان اسلام خاطرنشان کرد: اربعین یک ظرفیت بزرگ و بی‌نظیر است و دشمنان از این حرکت عظیم هراس دارند، چراکه این اجتماع میلیونی نشان‌دهنده وحدت، ایمان و قدرت ملت‌های مسلمان است.

خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین هستند.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی اظهار داشت: خبرنگاری مسئولیتی سنگین و حساس است. امروز دشمنان نیز با عنوان خبرنگار تلاش می‌کنند حقایق را وارونه جلوه دهند، اما در جبهه حق، خبرنگارانی حضور دارند که برای بیان حقیقت تا پای جان ایستاده‌اند.

وی افزود: در غزه صد‌ها خبرنگار به شهادت رسیدند؛ در حالی که خبرنگار طبق قوانین بین‌المللی دارای مصونیت است، اما رژیم صهیونیستی به این اصول پایبند نیست.

حجت‌الاسلام غبیشاوی تصریح کرد: خبرنگاران حامل صدق و حقیقت هستند و دشمنان از سخن صادق و خبر صحیح هراس دارند، چرا که گاهی یک خبر درست می‌تواند اثری بیشتر از ابزار‌های نظامی داشته باشد.

تنگه هرمز از مهم‌ترین موضوعات جهان است

امام جمعه آبادان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و موضوع تنگه هرمز گفت: امروز تنگه هرمز به یکی از اخبار مهم جهان تبدیل شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل سیاست‌های خود در شرایطی قرار گرفته که با محکومیت و سرزنش‌های فراوان مواجه شده و بسیاری اقدامات او را ناشی از بی‌تدبیری می‌دانند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی گفت: ملت ایران از مسئولان تصمیم‌گیر کشور و نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند و باید با قدرت از حقوق ملت دفاع شود.

وی تأکید کرد: مدیریت این آبراه حساس و راهبردی باید در اختیار کشورمان باشد؛ چرا که چگونه می‌توان حقوق ملت را تأمین کرد اگر ابزار‌های قدرت خود را از دست بدهیم؟ ملت ایران شهدای بسیاری برای حفظ عزت، استقلال و امنیت خود تقدیم کرده است.

تبریک به مقاومت یمن و انصارالله

امام جمعه آبادان با تبریک به انصارالله یمن گفت؛ به برادران مجاهد انصارالله یمن که در مسیر مقاومت ایستاده‌اند، تبریک عرض می‌کنیم؛ کسانی که با ایستادگی و هماهنگی در برابر دشمنان، مسیر مقاومت را ادامه می‌دهند.

وی افزود: ملت مظلوم یمن بیش از ۱۰ سال است که در محاصره و فشار قرار دارد، اما امروز به برکت مقاومت، معادلات تغییر کرده است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی ادامه داد: انصارالله با اقدامات خود، دشمن را تحت فشار قرار داده و اجازه نمی‌دهد برنامه‌های آنان علیه ملت یمن و جبهه مقاومت عملی شود.

وی تاکیدکرد: انتظار داریم مجاهدان جبهه مقاومت هر جا مشاهده کردند دشمن در حال طراحی و تدارک اقدامی علیه ملت‌هاست، با هوشیاری و اقتدار عمل کنند.

تبریک صعود صنعت نفت آبادان به لیگ برتر

وی همچنین با تبریک صعود تیم صنعت نفت آبادان به لیگ برتر گفت: این موفقیت را به مردم آبادان، هواداران، بازیکنان، کادر فنی، مدیران باشگاه و مجموعه پالایشگاه آبادان تبریک می‌گوییم.

حجت‌الاسلام غبیشاوی از تلاش همه دست‌اندرکاران این موفقیت قدردانی کرد و برای جوانان آبادانی در همه عرصه‌های زندگی، معیشت، تحصیل و ورزش آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خبر‌هایی درباره برنامه‌ریزی برای برگزاری کنسرت پس از پایان ماه صفر اظهار داشت: خبر‌هایی رسیده که برخی در حال تدارک برگزاری کنسرت هستند و این موضوع نیازمند توجه و دقت مسئولان است. وی افزود: ممکن است از نظر قانون مشکلی برای برگزاری برخی برنامه‌ها وجود نداشته باشد، اما آنچه در عمل اجرا می‌شود باید با چارچوب‌های قانونی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی هماهنگ باشد؛ چراکه گاهی آنچه روی کاغذ نوشته شده با آنچه در اجرا اتفاق می‌افتد، تفاوت دارد و می‌تواند به یک آسیب و مفسده تبدیل شود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی ادامه داد: ما امروز در شرایطی قرار داریم که کشور همچنان در حال تقدیم شهید است و هنوز پاسخ خون شهدای خود، به‌ویژه شهدای بزرگ جبهه مقاومت را آن‌گونه که باید نداده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و با رایزنی‌های مختلف تلاش می‌کنند مسئولان را برای موافقت با چنین برنامه‌هایی تحت فشار قرار دهند، حتی در شرایطی که ممکن است این تصمیم برخلاف نگاه و دغدغه مسئولان باشد.

امام جمعه آبادان تأکید کرد: از مسئولان انتظار داریم با دقت و توجه بیشتری تصمیم‌گیری کنند. باید به مردمی که هر شب برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های این کشور در صحنه حضور دارند احترام گذاشت و شرایط جامعه را در نظر گرفت؛ اکنون زمان مناسبی برای برگزاری چنین برنامه‌هایی نیست.

وی همچنین با تسلیت فرا رسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، این ایام را به عموم مسلمانان تسلیت گفت.