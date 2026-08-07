شهرستان ورزقان با تولید ۶۰ درصد عدس استان، قطب تولید این محصول را در آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بیش از ۶۰ درصد سطح زیر کشت عدس استان در شهرستان ورزقان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار تُن عدس از مزارع این شهرستان برداشت شود.

ورزقان به عنوان بزرگ‌ترین قطب تولید عدس آذربایجان‌شرقی، نقش مهم و راهبردی در تأمین نیاز بازار داخلی و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. سالانه ۱۰ هزار نفر عدس‌کار در ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی زیر کشت به این کار مشغول هستند.