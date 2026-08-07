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۲۶۰ هزار متر مربع حریم و بستر رودخانهها و نهرهای مازندران، در یک سال گذشته رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: سال گذشته با پیگیریهای صورت گرفته و همراهی دستگاه قضایی و تلاش همکاران در ادارات منابع آب سراسر استان، بیش از ۲۶۰ هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانه، نهرها و مسیلهای استان که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، آزادسازی شد.
حیدر داوودیان با بیان اینکه پیگیری حقوقی برای رفع تصرف حریم و بستر رودخانههای مازندران به طور مستمر است افزود: از منابع و مجاری آبی، در نقاط مختلف استان ۲۶۰ هزار و ۱۲۳ متر مربع حریم و بستر رودخانهها، نهرها، مسیلها و پهنههای آبی استان، آزادسازی شد که ۱۳۰ هزار و ۶۸۵ متر مربع یعنی معادل نیمی از این آزادسازیها در ۲ شهرستان آمل و محمودآباد بود.
وی گفت: در محدوده زیر پوشش ادارات منابع آب شهرستانهای بابل، تنکابن و ساری و میاندورود نیز در مجموع ۷۵ هزار متر مربع رفع تصرف شد که از این عرصههای آزادسازی شده ۳۳ هزار و ۷۷۰ متر مربع در شهرستان بابل، ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع در شهرستان تنکابن و ۱۵ هزار و ۶۱۹ متر مربع در شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار قرار دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران، در محدوده زیر پوشش اداره منابع آب ساری و میاندورود ۱۴ هزار و ۸۳۳ متر مربع، قائمشهر و سوادکوه ۱۱ هزار و ۱۸۰ متر مربع، نور ۷۱۵۱ متر مربع، نوشهر و چالوس ۵۱۲۰ متر مربع، جویبار و سیمرغ ۴۸۸۵ متر مربع، بهشهر و گلوگاه ۳۶۸۰ متر مربع، رامسر ۳۱۰۰ متر مربع، نکا ۲۷۰۰ متر مربع و عباسآباد نیز ۱۸۰۰ متر مربع آزادسازی حریم و بستر طی سال ۱۴۰۴ ثبت شد.
داوودیان افزود: شرکت آب منطقهای مازندران بر حسب وظیفه و در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب، به استناد تبصره ۴ ماده ۲ این قانون با هرگونه دخل و تصرف بستر و حریم رودخانهها به طور جدی برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده موارد تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه قانونی توسط کارشناسان مدیریت منابع آب شهرستانها به متخلفان و با پیگیریهای به عمل آمده، محدوده تصرف شده رفع تصرف شده و اعیانیهای ایجاد در بستر و حریم قلع و قمع میشود.
داوودیان تصریح کرد: همه شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها و سواحل یا هرگونه دخل و تصرف دیگری حریم و بستر رودخانهها موضوع را با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ به شرکت آب منطقهای مازندران اطلاع دهند.