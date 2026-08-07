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معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: جشنواره اصلاح روشها، بستری برای شناسایی، مستندسازی و به اشتراکگذاری تجربههای موفق معلمان است؛ تجربههایی که میتوانند الهامبخش دیگر کلاسهای درس باشند و به ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی زنجانی افزوذ: ۱۵ هزار آموزگار شهرستانهای استان تهران با حضور فعال در جشنواره اصلاح روشها و تحول در محیطهای یادگیری، یکی از گستردهترین مشارکتهای حرفهای معلمان در حوزه ارتقای کیفیت آموزش را رقم زدند.
زنجانی گفت: پس از پایان مرحله دریافت آثار در ۲ بخش آموزش حضوری و مجازی، فرآیند داوری در مناطق آغاز شده است و آثار برگزیده هر منطقه به مرحله استانی راه خواهند یافت.
زنجانی با اشاره به استقبال گسترده آموزگاران از این جشنواره اظهار داشت:مشارکت نزدیک به ۱۵ هزار آموزگار در این جشنواره، تنها یک آمار نیست؛ بلکه نشانهای روشن از پویایی، مسئولیتپذیری و دغدغهمندی معلمان برای بهبود مستمر کیفیت آموزش و یادگیری است. امروز معلمان ما تنها مجریان برنامههای درسی نیستند، بلکه با خلق تجربههای نوآورانه، در خط مقدم تحول آموزشی قرار دارند.
وی افزود: جشنواره اصلاح روشها، بستری برای شناسایی، مستندسازی و به اشتراکگذاری تجربههای موفق معلمان است؛ تجربههایی که میتوانند الهامبخش دیگر کلاسهای درس باشند و به ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان کمک کنند.
ایشان درباره روند داوری آثار نیز گفت:در مرحله نخست، آثار توسط کمیتههای داوری مناطق بررسی میشوند و آثار منتخب به مرحله استانی راه مییابند. در مرحله استانی نیز آثار ابتدا بهصورت غیرحضوری ارزیابی شده و سپس تعدادی از آثار برتر به مرحله حضوری دعوت خواهند شد. در نهایت، از میان ۳۳ اثر برگزیده استان، آثار منتخب برای حضور در مرحله کشوری معرفی میشوند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با قدردانی از همه آموزگاران، مدیران مدارس، کارشناسان و داوران این جشنواره تأکید کرد:
ارزش واقعی این جشنواره، صرفاً در انتخاب برگزیدگان خلاصه نمیشود؛ بلکه در شکلگیری شبکهای از یادگیری حرفهای میان معلمان، ترویج تجربههای موفق آموزشی و تقویت فرهنگ نوآوری در مدارس ابتدایی است. هر تجربه ارزشمند یک معلم، میتواند راهگشای یادگیری دانشآموزان در کلاسهای درس سراسر کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این جشنواره، زمینهساز گسترش رویکردهای خلاقانه، تقویت یادگیری حرفهای معلمان و ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش در دوره ابتدایی باشد.