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استاندار مازندران از برنامهریزی برای ساخت نخستین کارخانه جامع بازیافت زباله در قائمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از سایت پسماند قائمشهر با تأکید بر اینکه ارزش افزوده و ثروت حاصل از بازیافت پسماندهای استان باید در مازندران حفظ شود، از برنامهریزی برای ساخت نخستین کارخانه جامع بازیافت در قائمشهر خبر داد و گفت: با تکمیل زنجیره تفکیک از مبدأ، تولید کمپوست، گرانول و بازیافت، قائمشهر به قلب تپنده بازیافت مازندران تبدیل شده و ارزش اقتصادی پسماندها در داخل استان به چرخه تولید و توسعه بازخواهد گشت..
مهدی یونسی رستمی با اشاره به ضرورت ایجاد چرخه کامل مدیریت پسماند در استان افزود: بخشی از فرآیند تفکیک زباله از مبدأ در استان انجام میشود، اما ارزش افزوده و ثروتی که از محل بازیافت این پسماندها ایجاد میشود، به دلیل نبود زیرساختهای کامل، نصیب استانهای دیگر میشود.
وی ادامه داد: با احداث کارخانه بازیافت در مازندران، این ظرفیت اقتصادی در داخل استان حفظ خواهد شد و علاوه بر حل بخشی از مشکلات زیستمحیطی، زمینه ایجاد اشتغال و بهرهمندی از ارزش افزوده پسماند فراهم میشود.
استاندار مازندران گفت: در صورتی که شهرداری قائمشهر زمین مورد نیاز را تأمین کند، کارخانه بازیافت پسماند استان با محوریت این شهرستان و در مرکزیت قائمشهر احداث خواهد شد تا خدمات آن به شهروندان سراسر استان ارائه شود.
یونسی رستمی با بیان اینکه هدف، ایجاد یک مجموعه جامع مدیریت پسماند است، افزود: این طرح باید بهگونهای اجرا شود که تمامی فرآیندها از تفکیک زباله از مبدأ تا تولید کمپوست، گرانول و بازیافت نهایی در یک زنجیره کامل انجام شود.
وی ادامه داد: تکمیل این طرح میتواند علاوه بر ساماندهی وضعیت پسماند استان، از خروج سرمایه و ارزش اقتصادی حاصل از بازیافت به خارج از مازندران جلوگیری کند.