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مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: ساکنان نواحی مرکزی و جنوبی استان از امروز منتظر کاهش نسبی دمای هوای باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز جمعه اظهار کرد: از دیروز در نوار شرقی استان به ویژه نواحی منتهی به استان گیلان و برخی مناطق جنوبی به دنبال تقویت جریانات شمالی افزایش ابرهای کمارتفاع مه تشکیل شد.
وی ادامه داد: این شرایط در برخی ساعات میتواند با بارشهای خفیف و پراکنده باران یا باران ریزه همراه باشد، باد غالب در اغلب مناطق شرقی استان با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود، با این حال، در ساعات بعدازظهر بر سرعت وزش باد افزوده شده و در برخی نواحی به نسبتاً شدید میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: الگوی وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر تا روز دوشنبه هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، از روز شنبه با تداوم پایداری نسبی جو، روند افزایش دما در سطح استان آغاز میشود و به تدریج شرایط گرمتر و الگوی غالب تابستانه استقرار مییابد.
کوهی افزود: روز یکشنبه افزایش دما محسوستر خواهد بود و هوای گرم دستکم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار میشود و استقرار پرارتفاع جنبحارهای بر فراز منطقه احتمال شکلگیری سامانههای بارشی گسترده و مؤثر را محدود کرده و وقوع بارندگی فراگیر در استان انتظار نمیرود.
وی تصریح کرد: از شنبه تا دوشنبه تحت تأثیر عوامل محلی و گرمایش روزانه رشد ابرهای همرفتی در مناطق کوهپایهای مرکز و جنوب استان دور از انتظار نیست و در این نواحی به ویژه ارتفاعات و مناطق کوهستانی جنوب استان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و کوتاهمدت باران همراه با رعد و برق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از روز سهشنبه (۲۰ مرداد) نیز در صورت تداوم الگوهای جوی فعلی احتمال ناپایداریها در مناطق مرکزی و جنوبی استان عمدتاً از بعدازظهر تا اوایل شب افزایش مییابد و با توجه به ماندگاری هوای گرم در روزهای آینده، به مردم توصیه میشود مدیریت مصرف آب و برق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند.