

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای عملیات نصب کلکتور ۶۰۰ میلی‌متری و اصلاح مسیر خط انتقال مخازن دوبال و لاهو در شهرستان کلاردشت با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و ارتقای ضریب اطمینان تأمین آب شرب خبر داد و گفت: این عملیات با هدف بهبود عملکرد سامانه انتقال آب، افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک منطقه انجام پذیرفت و در جریان آن، بخشی از مسیر خط انتقال متناسب با شرایط فنی و اجرایی اصلاح و جابه‌جا شد.

بهزاد برارزاده افزود: همزمان با اجرای این طرح، عملیات شست‌وشو و پاکسازی حوضچه‌های رسوب‌گیر و ته‌نشینی تصفیه‌خانه‌های آب شرب سردآبرود و کلنو در منطقه رودبارک نیز با هدف ارتقای کیفیت آب، افزایش راندمان تأسیسات و استمرار بهره‌برداری مطلوب از سامانه‌های آبرسانی انجام شد.

او ادامه داد: اجرای این اقدامات در چارچوب برنامه‌های نگهداشت، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی، نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های بهره‌برداری، افزایش تاب‌آوری شبکه و ارائه خدمات مطمئن‌تر به مشترکان شهرستان کلاردشت دارد.