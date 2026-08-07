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پایداری آب آشامیدنی برای ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک شهر کلاردشت با اصلاح مسیر و بهبود عملکرد سامانه انتقال آب تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای عملیات نصب کلکتور ۶۰۰ میلیمتری و اصلاح مسیر خط انتقال مخازن دوبال و لاهو در شهرستان کلاردشت با هدف افزایش تابآوری شبکه آبرسانی و ارتقای ضریب اطمینان تأمین آب شرب خبر داد و گفت: این عملیات با هدف بهبود عملکرد سامانه انتقال آب، افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و ارتقای کیفیت خدماترسانی به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک منطقه انجام پذیرفت و در جریان آن، بخشی از مسیر خط انتقال متناسب با شرایط فنی و اجرایی اصلاح و جابهجا شد.
بهزاد برارزاده افزود: همزمان با اجرای این طرح، عملیات شستوشو و پاکسازی حوضچههای رسوبگیر و تهنشینی تصفیهخانههای آب شرب سردآبرود و کلنو در منطقه رودبارک نیز با هدف ارتقای کیفیت آب، افزایش راندمان تأسیسات و استمرار بهرهبرداری مطلوب از سامانههای آبرسانی انجام شد.
او ادامه داد: اجرای این اقدامات در چارچوب برنامههای نگهداشت، بهسازی و ارتقای زیرساختهای آبرسانی، نقش مؤثری در کاهش ریسکهای بهرهبرداری، افزایش تابآوری شبکه و ارائه خدمات مطمئنتر به مشترکان شهرستان کلاردشت دارد.