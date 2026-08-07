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معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۹ از آغاز عملیات ترمیم و مرمت احجام و سردیسهای سطح منطقه با هدف حفظ هویت بصری و ارتقای کیفیت منظر شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان مقدسی از آغاز عملیات ترمیم و مرمت احجام و سردیسهای نصبشده در سطح منطقه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ هویت بصری شهر، صیانت از آثار هنری و ارتقای کیفیت منظر شهری در دستور کار اداره زیباسازی منطقه قرار گرفته است.
مقدسی با اشاره به اهمیت نگهداشت و حفاظت از نمادهای هنری شهری اظهار داشت: عملیات ترمیم و مرمت احجام و سردیسهای سطح منطقه ۹ با هدف بازسازی آسیبهای ناشی از شرایط جوی، فرسودگی و عوامل محیطی آغاز شده و بهصورت مرحلهای در نقاط مختلف منطقه اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، اقداماتی نظیر پاکسازی و شستوشوی احجام، ترمیم بخشهای آسیبدیده، رنگآمیزی و اجرای پوششهای محافظ، استحکامبخشی و بهسازی پایهها و اجزای سازهای سردیسها و احجام شهری انجام میشود تا ضمن افزایش دوام و ماندگاری این آثار، جلوهای شایسته به سیمای شهری بخشیده شود.