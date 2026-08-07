به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، بررسی‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران نشان می‌دهد که مدیریت مصرف در بخش سرمایشی، نقشی تعیین‌کننده در گذر از تنش آبی پایتخت دارد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون سه میلیون دستگاه کولر آبی در تهران فعال است، اگر شهروندان تهرانی تنها روزانه یک ساعت از فعالیت کولر‌های آبی خود بکاهند، صرفه‌جویی چشمگیری به میزان ۷۵ میلیون لیتر آب در روز محقق می‌شود. این حجم از صرفه‌جویی، معادل ۲۵ لیتر آب به ازای هر کولر در یک ساعت است.

۷۵ میلیون لیتر آب صرفه‌جویی شده، برابر با پر کردن ۱۵۰ میلیون بطری آب‌معدنی نیم‌لیتری است. این میزان صرفه‌جویی قادر است آب مورد نیاز روزانه حدود ۵۰۰ هزار نفر را تأمین کند که رقمی قابل توجه در پایداری شبکه توزیع آب تهران محسوب می‌شود.

چگونه مصرف کولر را مدیریت کنیم؟

شرکت آب و فاضلاب تهران برای کاهش اتلاف آب در کولر‌های آبی، چهار گام عملیاتی و کم‌هزینه را به شهروندان توصیه کرده است:

۱. نصب سایبان: استفاده از سایبان بر روی کولر، علاوه بر افزایش بازدهی، تبخیر آب را به شدت کاهش می‌دهد.

۲. سرویس دوره‌ای: تعویض به‌موقع پوشال‌ها و سرویس سالانه کولر، از اتلاف آب و انرژی جلوگیری می‌کند.

۳. بازبینی اتصالات: بررسی دقیق شیلنگ‌ها و اتصالات برای شناسایی و رفع نشتی، گامی ضروری در جلوگیری از هدررفت آب است.

۴. مدیریت زمان: خاموش کردن کولر در ساعات خنک شبانه‌روز و استفاده از دور کُند، ضمن کاهش هزینه‌های خانوار، به حفظ منابع آبی کمک شایانی خواهد کرد.

با رعایت همین نکات ساده و تغییر در الگوی مصرف، می‌توان بدون کاهش رفاه، از فشار مضاعف بر شبکه آبرسانی پایتخت کاست.