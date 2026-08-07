به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با تضعیف تدریجی گرادیان فشار حاکم بر منطقه شرق کشور تا اوایل هفته پیش رو مقداری از شدت ناپایداری‌های جوی و وزش باد در استان کم می‌شود.

لطفی افزود: همچنان تا صبح فردا (۱۷ مرداد) در نواحی شرقی و مستعد استان گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک می‌تواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

به گفته وی به لحاظ دمایی تا روز دوشنبه تغییرات دما در استان ناچیز خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده از ایستگاه دُرُح سربیشه با ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

صبح امروز خضری دشت بیاض با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۶ و ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شد.