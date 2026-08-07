ماسیمو ماکارونه مربی سابق تیم ملی ایران و دستیار امیرقلعه‌نویی به عنوان یکی از مربیان تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از ناکامی تیم ملی فوتبال ایتالیا، دارنده چهار عنوان قهرمانی جام جهانی، در صعود به این رقابت‌ها برای سومین دوره متوالی، فدراسیون فوتبال این کشور روز‌های پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت.

روند انتخاب سرمربی جدید با منتفی شدن حضور آندره‌آ پیرلو به دلیل حواشی پیرامون او همراه شد. اتفاقی که در نهایت به استعفای پائولو مالدینی از سمت مدیر فنی و لئوناردو از سمت مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا تنها چند هفته پس از انتصابشان انجامید.

مسئولان فوتبال ایتالیا بار دیگر به سراغ روبرتو مانچینی رفتند؛ سرمربی‌ای که پیش‌تر آتزوری را به قهرمانی یورو ۲۰۲۰ رسانده بود و اکنون برای دومین بار هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده گرفته است.

فدراسیون فوتبال ایتالیا همزمان کادر فنی مانچینی را نیز معرفی کرد. بر این اساس، گابریله اوریالی، بازیکن آتزوری در قهرمانی این تیم در جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا، مانند دوران سرمربیگری آنتونیو کونته و دوره اول خود مانچینی به عنوان مدیر تیم انتخاب شد.

همچنین آلبرتو بولینی که پیش از این سرمربی تیم کمتر از ۱۹ سال ایتالیا بود و با این تیم قهرمانی رقابت‌های کمتر از ۱۹ سال اروپا در سال ۲۰۲۳ را کسب کرد، اکنون به عنوان دستیار نخست مانچینی انتخاب شده است.

لئوناردو بونوچی، مدافع پیشین آتزوری آنتونیو گالیاردی و ماسیمو ماکارونه هم به عنوان دستیاران فنی در کنار مانچینی فعالیت خواهند کرد.

در این میان، حضور دوباره آنتونیو گالیاردی برای فوتبال ایران نیز جالب توجه است. این مربی ۴۲ ساله که سابقه حضور در کادر فنی مانچینی در تیم ملی ایتالیا و قهرمانی یورو ۲۰۲۰ را در کارنامه دارد، پاییز سال گذشته به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی به تیم ملی ایران اضافه شد، اما پس از حضور در تنها یک اردوی تیم ملی و با استناد به شرایط خاص کشور، به همکاری خود پایان داد.

گالیاردی که سابقه فعالیت در باشگاه‌های یوونتوس، پارما، فاتح کاراگمرک ترکیه و همچنین حضور به عنوان آنالیزور در مسیر قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ را در کارنامه دارد، اکنون بار دیگر در کنار مانچینی به تیم ملی ایتالیا بازگشته است.

تیم ملی فوتبال ایتالیا در نخستین اردوی خود با هدایت مانچینی در ماه سپتامبر، در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا به مصاف ترکیه، فرانسه و بلژیک خواهد رفت.