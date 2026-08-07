سخنگوی دولت تبریز را «کتاب گشوده تاریخ ایران‌زمین و مدرسه آزادگی، غیرت و تمدن» توصیف کرد و با گرامیداشت یاد مفاخر، شهدا و شخصیت‌های اثرگذار این دیار، بر نقش بی‌بدیل آذربایجان در شکل‌گیری هویت، فرهنگ و اقتدار ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در متن پیام فاطمه مهاجرانی به مناسبت روز تبریز آمده است: آذربایجان تنها یک خطه نیست؛ کتابی است گشوده به وسعت تاریخ ایران‌زمین و مدرسه‌ای است که درس آزادگی، غیرت و تمدن را به نسل‌ها آموخته است. دیار ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی؛ سرزمینی که در هر ورق از تقویمش، ردپایی از حماسه‌های ماندگار به چشم می‌خورد.

وی افزود: روز تبریز، فرصتی است برای ادای احترام به خاکی که همواره مهد مفاخر و اسطوره‌های این مرز و بوم بوده است؛ از اندیشمندان و عارفانی، چون شمس تبریزی، استاد شهریار، علامه محمدتقی جعفری و علامه سیدمحمدحسین طباطبایی که قله‌های شعر، اندیشه و عرفان ایران‌اند، تا سرداران و فرماندهان رشیدی، چون شهیدان جواد فکوری و علی تجلایی و شهدای والامقام محراب، آیت‌الله قاضی طباطبایی و آیت‌الله مدنی، که در میدان تاریخ برای صیانت از عزت و استقلال ایران جان خود را تقدیم کردند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در این روز، به همه کسانی که در مقاطع حساس تاریخ برای سربلندی ایران کوشیده‌اند و امروز نیز در مسیر عزت و اقتدار کشور تلاش می‌کنند، از جمله رئیس‌جمهور صادق و شجاع ایران، دکتر مسعود پزشکیان، ادای احترام می‌کنیم.

مهاجرانی بیان کرد: فرهنگ تبریز، آمیزه‌ای از خرد کهن و ایمان پویاست. تبریز همواره شهر «اولین‌ها» بوده و نخستین گام‌های بسیاری از تحولات توسعه‌ای، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و هنری کشور از این دیار برخاسته است.

وی در این پیام فرارسیدن ۱۴ مرداد، روز تبریز، را به همه مردم شریف استان آذربایجان شرقی، به‌ویژه اهالی فرهنگ‌مدار و غیور این شهر کهن، صمیمانه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد مع با الهام از تمدن دیرین این سرزمین و همت مردمان بزرگ آن، همواره در مسیر اعتلای ایران اسلامی، سربلند، همدل و پیشرو باشیم.