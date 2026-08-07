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حسین گلستانی، ملیپوش شایسته قم، برای حضور در یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران دعوت شد تا در مسیر آمادهسازی برای بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا بار دیگر پیراهن تیم ملی را بر تن کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان استان قم گفت: حسین گلستانی با نظر کادر فنی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان به یازدهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال نشسته مردان فراخوانده شده است.
حسین دوعلی افزود: این اردو از ۱۴ تا ۲۲ مردادماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار میشود و ملیپوشان در این مرحله به تمرین و هماهنگی تیمی خواهند پرداخت.
وی ادامه داد: برگزاری این اردو در ادامه برنامههای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رویدادهای بینالمللی و بهویژه بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا انجام میشود و نقش مهمی در افزایش آمادگی فنی و انسجام تیمی ملیپوشان دارد.
دوعلی با اشاره به سابقه و توانمندی فنی حسین گلستانی اظهار کرد: این ورزشکار قمی از بازیکنان باتجربه و اثرگذار تیم ملی والیبال نشسته به شمار میرود و حضور او در اردو میتواند به تقویت ترکیب تیم ملی برای رقابتهای پیش رو کمک کند.
فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان نیز با هدف ارتقای سطح کیفی تیمهای ملی و پشتوانهسازی برای آینده، برنامههای مختلفی را برای آمادهسازی ورزشکاران در دستور کار قرار داده است.