

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی باقری جامخانه در نشست با دامداران و ذینفعان میانکاله در بهشهر، گفت: میانکاله سرمایه ارزشمند زیست کره است که با تمام تنوع و پوشش گونه‌ای گیاهی و جانوری، باید به دست خود دامداران و ذینفعان تهیه و سر و سامان گیرد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اشاره به اینکه زیبنده نیست بابت آتش سوزی‌هایی میانکاله نگاه‌ها به سمت دامداران برود، افزود: نمی‌توانیم نسبت به خسارات و تخریب منابع ملی و خدادادی استان و کشور بی تفاوت باشیم و همه باید برای حفظ آن پای کار بیاییم.



او با بیان اینکه عدم مشارکت بومیان و ذینفعان در حفظ و ساماندهی میانکاله و بعضاً اختلافات داخلی، خروجی خوبی نخواهد داشت، ادامه داد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع رسالتی فراتر از یک وظیفه اداری است و برای حفاظت از عرصه‌ها در کنار سایر دستگاه‌های متولی و اجرایی، تمام توان خود را خواهیم گذاشت.



علی باقری جامخانه گفت: جامعه محلی پایه و اساس تصمیم سازی در حوزه میانکاله است و باید جلسات با محوریت و حضور نمایندگانی از جامعه محلی و ذینفعان تداوم داشته باشد تا از دانش، تجربیات و راهکار‌های علمی و تجربی آنان در تصمیم گیری استفاده شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری افزود: حضور دام سبک در میانکاله مطابق با قانون از اول آذر تا پایان اردیبهشت ماه به عنوان مرتع زمستانه است و پس از این تاریخ، دام سبک باید به ییلاقات منتقل شود

او افزود: اکثر دامداران واقف به این قانون هستند و رعایت می‌کنند، اما انتظار است که مورد توجه بیشتر دامداران قرار گیرد.



مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: این عرصه‌ها انفال و متعلق به تمام مردم کشور و حق الناس است از همین رو در شأن هیچ کسی نیست که خدای ناکرده برای تعلیف دام خود، عمدا یا سهوا باعث حریق در عرصه شود که علاوه بر تخلف و خسارت و نابودی عرصه ها، گناهی بس بزرگ است.



باقری افزود: اقدامات پیشگیرانه و وضعی و همچنین برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی و ترویجی برای جامعه محلی بسیار کمک حال خواهد بود که باید با مشارکت و تعامل تعاونی دامداران و همچنین دستگاه‌های متولی، برنامه ریزی و تبیین شود



پناهگاه حیات وحش میانکاله از ۲۶ تیرماه تاکنون ۱۳ بار دچار حریق شده است که منشأ بخش عمده این آتش سوزی‌ها عمدی اعلام شد.

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