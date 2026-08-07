پخش زنده
امروز: -
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این دانشگاه: انتخاب واحد دانشجویان از شنبه ۲۸ تا دوشنبه ۳۰ شهریور انجام میشود و کلاسهای درس نیز از چهارشنبه اول مهر آغاز خواهد شد.
همچنین حذف و اضافه دروس در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ مهر انجام میشود و آخرین مهلت حذف تکدرس نیز شنبه ۱۲ دی تعیین شده است.
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، کلاسهای نیمسال اول چهارشنبه ۳۰ دی به پایان میرسد و امتحانات پایان نیمسال از شنبه ۳ تا شنبه ۱۷ بهمن برگزار خواهد شد.
همچنین امتحانات گروه معارف اسلامی دانشجویان در روزهای دوشنبه ۵ و چهارشنبه ۷ بهمن برگزار میشود.
زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان
بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی در روز شنبه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۰ صبح انجام میشود. ورودیهای ۱۴۰۱ و ماقبل از ساعت ۱۰ و ورودیهای ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ صبح امکان انتخاب واحد خواهند داشت.
همچنین انتخاب واحد در روز یکشنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۹ صبح ادامه خواهد داشت؛ ورودیهای ۱۴۰۳ از ساعت ۹ و ورودیهای ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ صبح میتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) نیز در این بازه، کلیه ورودیها امکان انتخاب واحد خواهند داشت.
همچنین دانشجویانی که فرمهای ارزیابی اساتید را در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تکمیل نکردهاند، باید از ساعت ۹ صبح ۳۰ شهریور تا ساعت ۱۵ نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.