پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان تهران اعلام کرد : وزش باد شدید تا روز شنبه در برخی مناطق استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، مناطق جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، وزش باد شدید تا بسیار شدید پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست.
امروز و فردا در برخی استانهای شمالی و ارتفاعات البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.
روزهای شنبه و یکشنبه نیز در بخشهایی از کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق محتمل است .