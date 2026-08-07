به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، مناطق جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست.

امروز و فردا در برخی استان‌های شمالی و ارتفاعات البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

روزهای شنبه و یکشنبه نیز در بخش‌هایی از کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق محتمل است .