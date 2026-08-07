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نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه حفاری میدان گازی مختار در شهرستان بویراحمد به عمق هزار متری زمین نفوذ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی در جمع خبرنگاران میدان گازی مختار را از مهمترین طرحهای اقتصادی استان دانست و گفت: با استقرار دکل حفاری این میدان در خرداد گذشته تاکنون، روند حفاری با سرعت خوبی به پیش میرود.
وی همچنین با اشاره به طرح آزادراه یاسوج -اقلید گفت: مطالعات این آزاد راه در سال ۱۴۰۳ آغاز و در سال ۱۴۰۴ نیز وارد مرحله انتخاب پیمانکار و کلنگزنی شد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی همچنین از تدوین برنامه برای حمایت از تیم فوتبال دنا خبر داد و بر ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای ادامه فعالیت این تیم تأکید کرد.
بهرامی درباره سدهای خرسان و ماندگان نیز گفت: درباره ماندگان اگر پیگیریهای لازم انجام نمیشد، روند واگذاری دنا و صدور برخی مجوزها به استان اصفهان نهایی میشد.
وی اضافه کرد: اکنون بخش مربوط به مخزن سد متوقف شده و بررسی طرح بر اساس ضوابط زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اصحاب رسانه، آگاهیبخشی، هدایت افکار عمومی و کمک به توسعه را از مهمترین وظایف رسانهها دانست و گفت: کشور از ظرفیتهای فراوان انسانی و طبیعی برخوردار است، اما توسعه نیازمند ارتقای دانش، فرهنگ و تحلیلهای تخصصی است و رسانهها در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارند.
بهرامی تاکید کرد: مسئولان باید نقدهای منصفانه رسانهها را بپذیرند و خبرنگاران نیز با تحلیلهای دقیق و حرفهای به تبیین مسائل جامعه کمک کنند.