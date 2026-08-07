مدیر روابط‌عمومی باشگاه خیبر گفت: علیرضا ملکی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نساجی و سجاد دانایی مدافع فصل گذشته استقلال خوزستان به جمع خیبری‌ها اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سیامک کوهگردزاده گفت: علیرضا ملکی مهاجم فصل گذشته نساجی مازندران با امضای قرارداد رسمی به جمع لرتباران پیوست و سجاد دانایی، مدافع فصل گذشته استقلال خوزستان، با عقد قراردادی یک‌ساله بار دیگر پیراهن خیبر خرم‌آباد را بر تن خواهد کرد.

ملکی که از مهره‌های تاثیرگذار نساجی در مسیر صعود به لیگ برتر بود، سابقه بازی در تیم سایپا را نیز در کارنامه دارد.

دانایی نیز پیش از این سابقه حضور در خیبر را داشته و در تیم‌های تراکتور تبریز، فجر سپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان نیز به میدان رفته است.

تیم لرتباران پیش از این نیز طا‌ها شریعتی، سعید کریمی، عرفان قهرمانی، ابوذر صفرزاده، فرشاد محمدی‌مهر، مهدی عبدی، حسین شنانی و حمید طاهرخانی را به خدمت گرفته است.