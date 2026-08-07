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مازندران، رتبه نخست کشور را در ارزیابی سامانههای حملونقل هوشمند به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از رتبه نخست کشوری این ادارهکل در ارزیابی سامانههای حملونقل هوشمند خبر داد و گفت: این رتبه، حاصل برنامهریزی هدفمند، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تلاش شبانهروزی کارشناسان مرکز مدیریت راههای استان در ارتقای کیفیت خدمات، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و مدیریت هوشمند ترافیک است.
محسن محمدنژاد افزود: این اداره کل درسالهای اخیر با توسعه و به روزرسانی تجهیزات هوشمند، افزایش پوشش سامانههای نظارت تصویری، ثبت تخلفات، ترددشمارها و سامانههای اطلاعرسانی، گامهای مؤثری در راستای هوشمندسازی مدیریت راهها برداشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران ادامه داد: پایش مستمر محورهای مواصلاتی، تحلیل برخط اطلاعات ترافیکی و اطلاعرسانی دقیق به کاربران جادهای از مهمترین عوامل دستیابی به این موفقیت ملی بوده است.
محمدنژاد افزود: سامانههای حملونقل هوشمند نقش مهمی در کاهش زمان واکنش به حوادث، مدیریت بهینه ترافیک، افزایش ایمنی سفرها و تصمیمگیری دقیق در شرایط بحرانی ایفا میکنند و مازندران به دلیل موقعیت ویژه گردشگری و حجم بالای سفرهای بیناستانی، نیازمند سامانههای هوشمند کارآمد برای مدیریت تردد و افزایش ایمنی است و این ادارهکل با جدیت مسیر توسعه فناوریهای نوین را دنبال خواهد کرد.