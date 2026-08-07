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۲ نمایش تعزیه فارسی و عربی از هنرمندان شهرستانهای کارون و آبادان امسال در مسیر منتهی به کربلای معلی اجرا شد که با استقبال زائران روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی گفت: این رویداد پس از اجرای ۱۹ گروه نمایشی و تعزیه در مسیر زائران اربعین، با هدف ترویج فرهنگ عاشورا به کار خود پایان داد.
مصطفی بوعذار اظهار کرد: این رویداد نمایشی با حضور گروههای تئاتر و تعزیه از استانهای مختلف کشور و با همراهی هنرمندانی که با عشق و اخلاص پای کار فرهنگ عاشورا آمدند توانست روایتهای عاشورایی را در مسیر اربعین برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تصویر بکشد.
وی افزود: پس از انتشار فراخوان سوگواره در مجموع ۴۳ اثر در بخش تئاتر میدانی و ۳۴ اثر در بخش تعزیه از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی هیاتهای انتخاب، ۱۶ اثر برای حضور در بخش اصلی پذیرفته شدند.
دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین بیان کرد: و پس از آن سه گروه نیز در بخش میهمان به این رویداد دعوت شدند.
وی ادامه داد: ۱۹ گروه نمایشی از استانهای خوزستان، تهران، قم، مرکزی، لرستان، آذربایجان شرقی و یزد در این رویداد حضور یافتند و در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه به اجرای برنامه برای زائران اربعین حسینی پرداختند.
بوعذار با اشاره به شرایط خاص برگزاری این دوره اظهار کرد: امسال هنرمندان در شرایطی متفاوت و در حالی که خوزستان روزهای خاص و دشواری را پشت سر میگذاشت با وجود گرمای شدید، محدودیت امکانات و دشواریهای مسیر، با عشق، اخلاص و روحیه جهادی حضور پیدا کردند و هنر خود را در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دادند.
وی افزود: کیفیت آثار مهمترین معیار انتخاب در این دوره بود و هنرمندان بدون نگاه صرف به رقابت، با هدف خدمت فرهنگی و انتقال پیام عاشورا در این مسیر حضور یافتند.
دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین گفت: استقبال زائران و درخواست برخی مواکب نیز موجب شد تعدادی از گروهها بیش از برنامه پیشبینیشده به اجرای آثار خود بپردازند.
وی با اشاره به اجرای آثار در کشور عراق گفت: از ابتدا هدفگذاری این سوگواره بر اجرای آثار در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه و خدمترسانی فرهنگی به زائران در خاک جمهوری اسلامی ایران استوار بود، اما امسال ۲ مجلس تعزیه فارسی و عربی از هنرمندان شهرستانهای کارون و آبادان در مسیر منتهی به کربلای معلی اجرا شد که با استقبال زائران روبهرو شد.
بوعذار ادامه داد: اجرای این آثار توسط هنرمندان خوزستانی، نشاندهنده ظرفیت بالای هنرهای نمایشی استان و توانمندی گروههای تئاتر و تعزیه در تولید آثار آیینی است و این رویداد توانسته زمینه مناسبی برای حضور و هنرنمایی هنرمندان این حوزه فراهم کند.
دبیر سوگواره تاکید کرد: با وجود اجرای برخی آثار در کشور عراق، هیچگاه عنوان بینالمللی برای این رویداد به کار نبردهایم چراکه ماموریت اصلی آن خدمت فرهنگی به زائران اربعین حسینی در مرزهای چذابه و شلمچه است و نباید با تغییر عنوان، از هویت واقعی این رویداد فاصله گرفت.
بوعذار با گلایه از بدعهدی برخی دستگاهها و نهادها اظهار کرد: با وجود وعدههایی که داده شده بود بخشی از تعهدات برخی مجموعهها محقق نشد و این موضوع فشار مضاعفی را بر دبیرخانه و عوامل اجرایی وارد کرد.
وی بیان کرد: انتظار میرود موضوع اربعین حسینی و هنر عاشورایی برای همه دستگاههای فرهنگی در اولویت قرار گیرد.
دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین گفت: سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی تنها یک برنامه نمایشی نیست بلکه یک خدمت فرهنگی و هنری برای زائران و بستری برای انتقال مفاهیم عاشورا، ایثار، مقاومت و ارزشهای انسانی از زبان هنر است.
بوعذار با اشاره به رویکرد دبیرخانه در اطلاعرسانی افزود: تلاش کردیم از ابتدا با شفافیت حرکت کنیم و مشخصات گروههای منتخب، اطلاعات آثار و جدول زمانبندی اجراها را منتشر کنیم تا رسانهها، هنرمندان و مخاطبان در جریان روند برگزاری قرار گیرند.
وی ادامه داد: معتقدیم هنر عاشورایی را نباید با شعارزدگی، آمارسازی، دروغپردازی و گزارشهای غیرواقعی آلوده کرد چراکه اساس این هنر بر صداقت، اخلاص و حقیقت استوار است و اعتماد مردم و هنرمندان مهمترین سرمایه چنین رویدادهایی محسوب میشود.
دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین از همراهی استاندار خوزستان و نهادهای فرهنگی همراه قدردانی کرد.
هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه برگزار شد.
مرزهای شلمچه و چذابه هر سال در ایام اربعین از مهمترین گذرگاههای تردد زائران به عراق هستند و بخش قابل توجهی از جابهجایی زائران از طریق ناوگان حملونقل عمومی از این دو مرز انجام میشود.